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Авиация

В строящемся терминале аэропорта Нового Уренгоя начались испытания

 © nur24.ru

В аэропорту Нового Уренгоя началась проверка нового пассажирского терминала. В действии испытываются основные процессы обслуживания пассажиров, а также работа нового оборудования (оборудование для досмотра, работа систем регистрации и обработки багажа, производственных ИТ-систем, а также турникетов, эскалаторов, лифтов). Всё оборудование воздушной гавани уже прошло пусконаладку, теперь необходимо проверить работу под разными нагрузками.

 © nur24.ru

 © nur24.ru

 © nur24.ru

 © nur24.ru

 © nur24.ru

 © nur24.ru

 © nur24.ru
Источник: https://nur24.ru/news/transport/v-n...rengoya-nachalis-testirovaniya-foto

Ямал, ЯНАО, Новый Уренгой, аэропорт
  • Нет аватара Tcheluskin
    05.12.2211:04:22

    Пёстрые «доски» на стенах и потолке создают эстетику деревенского туалета.

     © twelvearchitects.com

     © pibig.info

    Отредактировано: Tcheluskin~11:07 05.12.22
    #1256510
    • Нет аватара elron
      05.12.2211:13:03

      это северный регион. там всё обязано быть ярко, по-другому просто нельзя.

      #1256512
    • Е.Юрий Е.Юрий
      05.12.2213:19:27

      Для кого-то туалет, а для кого-то уютный загородный домик. Там кругом снег, поэтому ощущения именно охотничьего или просто уютного дома.

      Отредактировано: Е.Юрий~13:21 05.12.22
      #1256519
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