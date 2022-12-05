В строящемся терминале аэропорта Нового Уренгоя начались испытания
В аэропорту Нового Уренгоя началась проверка нового пассажирского терминала. В действии испытываются основные процессы обслуживания пассажиров, а также работа нового оборудования (оборудование для досмотра, работа систем регистрации и обработки багажа, производственных ИТ-систем, а также турникетов, эскалаторов, лифтов). Всё оборудование воздушной гавани уже прошло пусконаладку, теперь необходимо проверить работу под разными нагрузками.
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