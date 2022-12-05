На Ямале началась реконструкция надымского аэропорта

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Проект реконструкции аэропорта Надыма одобрила Главгосэкспертиза России, а Управление Росимущества передало в собственность Ямала земельные участки, необходимые для его расширения. Это один из первых этапов его реконструкции, он предусматривает техническое перевооружение авиационного комплекса АО «Надымское авиапредприятие». Не за горами и реконструкция самого терминала, уже подготовлено две концепции «Снежный хребет» и «Экология+Hi-tech».

На первом этапе в аэропорту появятся современные средства управления воздушным движением. Среди них — радиолокатор «Аврора-2».

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© vsluh.ru

Аэропорт Надыма один из самых старых аэропортов России, его открыли в 1969 году. Воздушная гавань принимает все виды самолетов.

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