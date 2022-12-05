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Авиация

На Ямале началась реконструкция надымского аэропорта

 © vsluh.ru

Проект реконструкции аэропорта Надыма одобрила Главгосэкспертиза России, а Управление Росимущества передало в собственность Ямала земельные участки, необходимые для его расширения. Это один из первых этапов его реконструкции, он предусматривает техническое перевооружение авиационного комплекса АО «Надымское авиапредприятие». Не за горами и реконструкция самого терминала, уже подготовлено две концепции «Снежный хребет» и «Экология+Hi-tech».

На первом этапе в аэропорту появятся современные средства управления воздушным движением. Среди них — радиолокатор «Аврора-2».

 © vsluh.ru

 © vsluh.ru

Аэропорт Надыма один из самых старых аэропортов России, его открыли в 1969 году. Воздушная гавань принимает все виды самолетов.

 © vsluh.ru
Источник: https://vsluh.ru/novosti/transport/...tsiya-nadymskogo-aeroporta-_387694/

Ямал, ЯНАО, Надым, аэропорт
  • Нет аватара Tcheluskin
    05.12.2214:43:23

    Лишь бы выбрали вариант снежный хребет, а не экология+hi-tech гриб, поеденный червями.

    #1256530
  • Нет аватара termometrix
    05.12.2214:53:59

    Концепция «Экология+Hi-tech» лучше.Я бы сказал великолепная архитектура.

    #1256532
    • Нет аватара Tcheluskin
      05.12.2214:58:13

      Ну-ну, вам, видать, и «экология + hi-tech» на Болотной площади нравится.

       © moslenta.ru

      #1256533
      • Нет аватара termometrix
        05.12.2215:00:14

        Это совершенно другая конструкция.

        #1256534
        • Нет аватара Tcheluskin
          05.12.2215:03:17

          Ну да, дырочек, проеденных червями, нет )

          #1256535
          • Нет аватара termometrix
            05.12.2219:07:44

            дырочек, проеденных червями

            Иллюминаторов в асимметричном порядке освещающих внутренний объем здания.

            Отредактировано: termometrix~19:11 05.12.22
            #1256547
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