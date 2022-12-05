На трёх реконструированных участках автодорог Курской области запущено движение

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5 декабря запущено рабочее движение на 3 участках автомобильных дорог в Курской области:

— на путепроводе через дорогу Курск-Курчатов (пересечение с М-2 «Крым»),

— на участке трассы М-2 «Крым» в Обоянском районе,

— на автодороге Р-298 от юго-восточного обхода Курска до села Беседино.

Общая протяженность введённых в эксплуатацию участков дорог составляет более 18 км.

Капитально отремонтирован путепровод на 535-м километре автодороги М-2 «Крым» (пересечение с дорогой Курск-Курчатов). После работ, проводившихся с мая 2021 года, ширина проезжей части искусственного сооружения увеличилась почти в два раза — до 18 метров, движение транспорта открыто по четырём полосам. Общая стоимость работ составила более 189 млн рублей.

На участке федеральной трассы М-2 «Крым» проведён капитальный ремонт более 5 км дороги. Работы по замене дорожного полотна были проведены в короткие сроки, выполнено расширение проезжей части до четырёх полос с разделительным барьером, обустроены тротуары, установлено освещение и барьерное ограждение. Стоимость работ составила 653 млн рублей.

Стоимость работ по реконструкции трассы Р-298 составила 2,6 млрд рублей.

https://tass.ru...hestvo/16508997

https://gtrkkur...trassy-m-2-krym