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Новые заводы и цеха

В Рязанской области запущена первая очередь производства аэрозольной продукции

 © 62info.ru

Производство аэрозольной продукции запущено в Рязанской области.

Проект реализуется в два этапа компанией «НИКА Аэрозоль». Компания на первом этапе рассчитывает производить в год около 24 млн газовых картриджей, 30 млн жестяных баллонов, 72 млн пьезозажигалок и 12 млн единиц бытовой химии. Когда откроется индустриальный парк «Рязанский», компания планирует расширение мощностей в два раза.

 © rv-ryazan.ru

Предполагается, что к 2026 году объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей. Будет создано 150 рабочих мест.

О реализации проекта стороны договорились на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

 © rv-ryazan.ru

 © rv-ryazan.ru

 © rv-ryazan.ru
Источник: https://62info.ru/news/ekonomika-i-...oy-produktsii-v-ryazanskoy-oblasti/

Рязанская область
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