В Рязанской области запущена первая очередь производства аэрозольной продукции

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Производство аэрозольной продукции запущено в Рязанской области.

Проект реализуется в два этапа компанией «НИКА Аэрозоль». Компания на первом этапе рассчитывает производить в год около 24 млн газовых картриджей, 30 млн жестяных баллонов, 72 млн пьезозажигалок и 12 млн единиц бытовой химии. Когда откроется индустриальный парк «Рязанский», компания планирует расширение мощностей в два раза.

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Предполагается, что к 2026 году объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей. Будет создано 150 рабочих мест.

О реализации проекта стороны договорились на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

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© rv-ryazan.ru

© rv-ryazan.ru