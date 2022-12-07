ТМХ отправил снегоуборочную машину СМ-5 в адрес кемеровской компании «Азот»

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Самоходная снегоуборочная машина СМ-5 производства АО «Трансмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг») изготовлена для компании «Азот» (Кемеровская область) — одного их крупнейших в России производителей азотных удобрений.

Контракт на изготовление и поставку машины был подписан весной текущего года.Машина СМ-5 предназначена для очистки тракционных путей, предназначенных для отстоя подвижного состава, стрелочных переводов и горловин — станционных путей, переходящих в магистральный путь. Она работает без помощи локомотива, автоматически загружает снег в кузов и выгружает через выбросной ротор на сторону.Специализированная техника оснащена мощной дизель-генераторной установкой, что позволяет обеспечивать высокий уровень ее производительности.

При изготовлении СМ-5 для компании «Азот» были учтены дополнительные требования заказчика — уменьшены показатели шума и вибрации в кабине машиниста. В октябре снегоуборочная машина успешно прошла приемо-сдаточные испытания и передана покупателю.Снегоуборочная машина производства АО «Трансмаш» помогает бороться со снежными заносами в Пермском крае, Республике Алтай, Иркутской и Мурманской областях. Благодаря малым габаритам СМ-5, увеличивается маневренность машины, что позволяет производить уборку снега не только на путях дальнего следования, но и на станционных путях с ограниченным движением, например, расположенных на территории предприятий.