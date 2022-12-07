Трубопровод «Сила Сибири» дотянули до его конечного пункта в Шанхае
Китай довел до Шанхая газопровод для поставок из России по «Силе Сибири», пишет «Синьхуа» со ссылкой на компанию PipeChina.
Отмечается, что участок газопровода Тайань-Тайсин был официально сдан в эксплуатацию.
Поставки по «Силе Сибири» в Китай идут из Благовещенска через город Хэйхэ и далее по газотранспортной сети КНР. Протяженность газопровода превышает пять тысяч километров. Окончательно завершить строительство всей сети Китай планирует к 2025 году.
С учетом выхода поставок по «Силе Сибири» с 2025 года на объемы в 38 млрд куб. м, а также заключения нового долгосрочного договора поставок газа с Дальнего Востока России в Китай суммарные объемы экспорта российского трубопроводного газа в Китай в будущем вырастут до 48 млрд куб. м в год.
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