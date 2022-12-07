АВТОВАЗ поставил автомобили для такси парка ЯМосква

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АВТОВАЗ поставил очередную партию автомобилей компании ЯМосква — 300 седанов LADA Granta. Ранее в августе были отгружены 200 автомобилей той же модели. Ожидается, что до конца года поставки будут продолжены.

«Корпоративные продажи — одно из важнейших направлений для нашей компании, — рассказал директор по управлению дилерской сетью и продажам АО „АВТОВАЗ“ Виталий Осипов. — Модели семейства Granta, благодаря разнообразию модификаций и доступной цене, не первый год являются признанными лидерами как розничных, так и корпоративных продаж».

ЯМосква — один из лидеров рынка аренды автомобилей для работы в такси. Собственный автопарк насчитывает более 2000 автомобилей, из которых 1500 автомобилей — бренда LADA. Бизнес компании представлен на ключевых рынках России: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону.

ЯМосква является официальным партнером компании Яндекс Такси.