Новую линию по производству деревянных домов открыли на заводе в Заволжье Нижегородской области
Заволжский деревообрабатывающий завод (Нижегородская область) запустил новую производственную линию по изготовлению стройматериалов и домокомплектов из клееного бруса.
Новая линия, по словам директора предприятия Виктора Кузнецова, сможет заметно расширить ассортимент продукции и на четверть увеличить объёмы производства. Но самое главное, этот станок обеспечивает высокую точность работ, которая очень важна при производстве домокомплектов.
Первые 2 000 кубометров клееного бруса, произведенные на новой линии, отправятся в Казахстан — соответствующий договор был заключен в середине ноября.
Сейчас завод является ведущим предприятием деревообрабатывающей отрасли. Каждый месяц на нем производится более 1 200 кубометров стройматериалов и домокомплектов. Продукция завода поставляется в 47 регионов России и зарубежья.
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07.12.2220:49:23