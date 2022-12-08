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Транспорт и логистика

Вездеходер 2022: новинки вездеходной техники на главной вездеходной выставке года

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/_WaZM-81Zbw

В этом видео:

  • МАКСИ квадроцикл «Секач» для охотников и рыболовов
  • «ТУРИСТ» — снегоболотоход для экспедиций
  • Блоггер-путешественник @VadimKalugin «путешествие без маршрута»
  • Вездеход DOZOR «Тактика»
  • Электровездеход «Челнок»

Смотрите также наши выпуски с выставок:

ТОП 8 новинок бронетехники 2022: https://youtu.be/9SPGlRyOxlo

HeliRussia 2022: https://youtube.com/playlist?list=PLsw0rTeRJ4SeGlpMV5TT8QjFKc-THIMu5
Источник: https://youtu.be/_WaZM-81Zbw

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