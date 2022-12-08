Вездеходер 2022: новинки вездеходной техники на главной вездеходной выставке года

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В этом видео:

МАКСИ квадроцикл «Секач» для охотников и рыболовов

«ТУРИСТ» — снегоболотоход для экспедиций

Блоггер-путешественник @VadimKalugin «путешествие без маршрута»

Вездеход DOZOR «Тактика»

Электровездеход «Челнок»

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