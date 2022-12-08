Вездеходер 2022: новинки вездеходной техники на главной вездеходной выставке года
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/_WaZM-81Zbw
В этом видео:
- МАКСИ квадроцикл «Секач» для охотников и рыболовов
- «ТУРИСТ» — снегоболотоход для экспедиций
- Блоггер-путешественник @VadimKalugin «путешествие без маршрута»
- Вездеход DOZOR «Тактика»
- Электровездеход «Челнок»
Смотрите также наши выпуски с выставок:
ТОП 8 новинок бронетехники 2022: https://youtu.be/9SPGlRyOxlo
HeliRussia 2022: https://youtube.com/playlist?list=PLsw0rTeRJ4SeGlpMV5TT8QjFKc-THIMu5
Источник: https://youtu.be/_WaZM-81Zbw
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