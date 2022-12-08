Предприятия Запорожской области возобновляют свою работу

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В Мелитополе возобновил работу цех алюминиевого литья

В Мелитополе Запорожской области в конце ноября возобновил работу цех алюминиевого литья.

Предприятие находилось в простое свыше четырёх месяцев. Теперь суточный объём производства превышает две тонны продукции. В месяц изготавливается свыше 320 тонн чугунной и алюминиевой посуды, что больше, чем до начала спецоперации.

Ассортиментная линейка состоит из 200 позиций: казаны, сковороды, кастрюли, блинницы, утятницы, гусятницы, грильницы и другая кухонная утварь.

Завод может увеличить показатели производимой продукции, но пока не хватает сотрудников. В ближайшее время пополнят кадровый состав. В настоящее время ведётся дополнительный поиск сотрудников, потому как 36 работников в алюминиевом цеху недостаточно для выхода на полную мощность. В двух цехах сейчас трудится свыше 200 сотрудников.

Люди стали возвращаться и сейчас многие из них проходят обучение, чтобы в дальнейшем продолжить работу на предприятии. По словам руководства завода, с поставщиками и рынками сбыта проблем нет. Продукция завода реализуется не только в Запорожской области, но и в дригих регионах России.

Швейная фабрика в Запорожье возобновила работу после ремонта

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Швейная фабрика «Элегант» в Мелитополе приступила к выполнению первого заказа, который поступил от мелитопольского завода автотракторных запчастей. Специалисты пошьют 300 комплектов униформы.

Для фабрики это первый крупный заказ за последнее время. За спецодеждой к мастерам обратились и другие крупные предприятия Запорожской области. Ранее на фабрике шили классическую одежду для европейских брендов мирового уровня. В нынешних условиях шьют костюмы для рабочих. Первые комплекты спецодежды уже отправились к заказчикам.

Швейная фабрика снова набирает обороты после перерыва в работе. Руководство фабрики планирует расширить производство. В ближайшее время «Элегант» приступит к пошиву платьев, пиджаков, жакетов и сорочек.

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С 2014 года предприятие едва выживало, его поставки руды на предприятия Донбасса прекратились. И только с приходом в регион России комбинат снова «задышал» и уже выходит на новые показатели добычи руды.

За последние несколько месяцев также удалось возобновить работу половины предприятий легкой промышленности:

— Завод «Славянский пух» производит подушки и одеяла,

— самая крупная в регионе Бердянская швейная фабрика в начале ноября успешно приступила к работе, заключив контракт на пошив спецодежды.

Запорожская область подписала договор о сотрудничестве с Чувашией и теперь с помощью Республики будет заниматься восстановлением электрических сетей, развитием машиностроения, налаживанием производства удобрений и пестицидов для нужд сельского хозяйства.

в Запорожье создан региональный Фонд развития промышленности, который будет поддерживать льготными займами восстановление действующих и открытие новых производств

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