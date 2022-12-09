Спущен на воду краболов проекта CCa 5712LS «Капитан Егоров»

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9 декабря 2022 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске (Республика Карелия) состоялся спуск на воду краболова «Капитан Егоров» — второго судна проектной серии 5712LS, которую завод строит по заказу крупнейшей дальневосточной крабопромысловой компании «Русский Краб» в рамках государственной программы инвестиционных квот. Суда-краболовы проектной серии 5712LS предназначены для вылова и перевозки живого краба.

Техническое оснащение судов позволит увеличить объем перевозимой живой продукции, повысить показатели ее сохранности, улучшить мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Берингова, Охотского и Японского морей.

Краболов «Капитан Егоров» / Фото: ГК «Русский краб"В суда серии заложены инновационные для российской крабопромысловой отрасли решения, в том числе — система RSW для контроля и поддержания температуры воды, воздуха в танках и трюмах, содержания кислорода в воде и обнаружения аммиака, а также система телеметрии, которая позволяет передавать данные системы RSW как на мостик, так и на берег.

От судов действующего флота новые краболовы отличает ледовый класс корпуса и механизмов Ice2, наличие двухуровневого трюма для перевозки живого краба в нержавеющих танках при соотношении воды 4/1, вдвое увеличенные площади промысловой палубы и количество промыслового оборудования, современные двигатели с низким расходом топлива и малой токсичностью выхлопных газов.

Технические характеристики проекта:

Длина 57,70 м

Ширина 12,60 м

Автономность 40 дней

Скорость полного хода 12,6 узлов

Мощность главного двигателя 1620 кВт

Мощность носового подруливающего устройства 400 кВт

Вместимость экипажа 24 чел

Объем танков для перевозки живого краба 440 м3

Емкость по живому крабу 110 тонн