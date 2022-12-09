Хлеб новых территорий идёт в закрома Родины
Новые территории России практически завершили уборочную страду. Добавка в закрома Родины весомая.
Запорожская область
В этом году в Запорожской области собрано 1,5 млн т зерновых, убрано свыше 500 тыс. га полей. 20% урожая погибло в результате обстрелов с сопредельной территории и поджогов.
Херсонская область
В этом году в Херсонской области собрали около 1,5 млн тонн ранних зерновых культур. Для аграриев в Российской Федерации предусмотрены всевозможные виды помощи. В частности, обеспечение горюче-смазочными материалами, удобрениями, доступными кредитами и субсидиями", — сообщили в пресс-службе Администрации Херсонской области.
Луганская Народная Республика
С момента образования Луганской Народной Республики сельхозтоваропроизводителями впервые намолочено более 1,13 млн тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых культур, что позволит в полном объеме обеспечить потребность Республики в продовольственном и фуражном зерне.
В Сватовском, Станично-Луганском, Беловодском, Старобельском и Марковском районах намолочено более чем по 100 тыс. тонн зерна. Максимальная урожайность по группе ранних зерновых и зернобобовых культур получена в Новоайдарском, Марковском и Беловодском районах — 44,5 ц/га, 40,7 ц/га и 37,6 ц/га соответственно.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР добавили, что в Республике подходит к завершению уборка озимых, ранних яровых и ранних технических культур; продолжается уборка поздних зерновых и овощных культур.
Донецкая Народная Республика
При урожайности 29 ц/га намолочено 689,6 тыс. тонн зерна. Благодаря работе хозяйств, в том числе с освобожденных территорий, в 2022 году было собрано на 80% больше зерна ранних зерновых и зернобобовых культур в сравнении с 2021 годом.
ДНР обеспечена пшеницей и ячменем, а также имеет возможности экспорта этих культур. Внутренний спрос на муку и хлебобулочные изделия закрывается своими предприятиями, на данный момент в регионе 34 хлебопекарни, сообщили в Правительстве Республики.
https://crimea....1124915520.html
https://lug-inf...-i-zernobobovyh
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09.12.2221:43:30