Как проходил спуск на воду краболова «Капитан Егоров» проекта 5712LS

Сегодня, 9 декабря на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду первого серийного (второго по счету) краболовного судна «Капитан Егоров» проекта CCa 5712LS. Заказчиком строительства выступает ГК «Русский Краб», проект краболова разработали конструкторы «Дамен Инжиниринг». Команда «Медиапалубы» приехала в столицу Карелии, чтобы принять участие в событии. Полный репортаж можно почитать на сайте «Медиапалубы».

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Строительство краболовного судна ведется в рамках программы инвестиционных квот. Закладка киля второго краболова «Капитан Егоров» (строительный № 502) состоялась на Онежском ССЗ 1 декабря 2020 года.

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В соответствии с контрактами с 2020 по 2024 годы для ГК «Русский краб» будет построено 10 судов двух типов: семь для вылова и перевозки живого краба (живовозы) и три краболова-процессора, оборудованных перерабатывающей фабрикой по производству сыромороженой и варено-мороженной продукции из краба. Живовозы будут построены на Онежском заводе, процессоры — на «Окской судоверфи». Оценочная стоимость постройки среднесерийного судна составляет около 1,5 млрд рублей.

Головное судно проекта CCa 5712LS — краболов «Капитан Александров» — было спущено на воду на Онежском ССЗ в январе 2022 года.

показатели ее сохранности, улучшить мореходные качества судов, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.

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Среди ключевых преимуществ нового флота по сравнению с действующим является наличие ледового класса корпуса и механизмов Ice2, вдвое увеличенные площади промысловой палубы и места хранения порядков, трюмов, кладовой наживы. Также в два раза увеличено число ловушек (с 1500 до 3000) на борту судна. На краболовах будут установлены современные двигатели с низким расходом топлива и малой токсичностью выхлопных газов: токсичность выхлопных газов: по NOx новый флот TIER II с возможностью установки систем для TIER III (действующие суда TIER I).

© paluba.media

Оборудование судна сопровождается резервной системой электродвижения, гарантирующей сохранение хода судна в море в случае поломки главного двигателя. Комфортный и эргономичный жилой блок, в 1,5-2 раза более просторный, чем на судах действующего флота. В помещениях предусмотрена минимизация шума и вибрации.

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