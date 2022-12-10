Доставил вторую партию подарков

Итак, видео передачи второй партии подарков для бойцов 1031 батальона НМ ДНР.

© Фото из открытых источников

В этот раз тоже не обошлось без приключений и интересных историй. Сначала чуть не заехал на другую сторону фронта, буквально передо мной отработала РСЗО, познакомился с добровольцами — давними читателями «Сделано у нас», а еще с одним из представителей фанатского добровольческого отряда «Эспаньола».

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-23352697&id=456241010&hash=975335524df56965

Наш сбор продолжается, следующая поездка планируется в середине декабря. Тема с подробностями здесь. Номер карты 2202 2061 5120 3085 — Роман Владимирович К.