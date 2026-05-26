Теперь литий смогут добывать из подземных вод донбасской угольной шахты

В марте этого года специалисты центра «Сколково» и компании «Территория воды» закончили на шахте им. Ленина (г. Горловка, Донецкая Народная Республика) испытание новых технологий по очистке шахтных вод. В ходе работ в них было обнаружено большое количество лития. Далее проведённый химический анализ подтвердил, что концентрация растворённого в воде металла настолько велика, что его промышленное извлечение будет экономически рентабельным.Шахта им. Ленина была основана ещё в 1889 г. и носила название «Корсарская копь № 5». В середине XX в. она была реконструирована и вновь сдана в эксплуатацию в 1961 г. Её проектная мощность составляла 450 тыс. т угля в год. Летом 2014 г. добыча угля на шахте была полностью остановлена. И на протяжении почти 12 лет шахту постепенно затапливали подземные воды. В них-то специалисты и обнаружили особо ценный металл.Согласно планам на базе горловской шахты создано современное высокотехнологичное производство. И не исключено, что оно окажется не единственным подобным предприятием в Донбассе.

Литий является основным компонентом гранита, содержится в глинах, солевых отложениях и воде. В настоящее время литий, в основном, добывают из руды или путём выпаривания солёных озёр. Оба метода требуют больших затрат энергии и воды, а также наносят ущерб экологии. В противовес этому извлечение лития из шахтных (пластовых) вод является куда как более целесообразным.

Технологии извлечения лития из шахтных вод позволяют использовать имеющиеся отходы основных производств как ценный ресурс и при этом сохранять природу. На сегодня в плане обеспечения литием Россия пока почти полностью зависит от импорта. Поэтому любые исследования и проекты, связанные с его промышленным извлечением, для неё представляют особую ценность. С другой стороны, собственных ресурсов у нашей страны для этого немало.