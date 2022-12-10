Новости дорожного хозяйства

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За год в Алтайском крае с двух до четырех полос расширили четыре участка трассы Р-256 «Чуйский тракт» общей протяженностью 25 км, рассказали в пресс-службе Росавтодора. Работы прошли на направлении от границы с Новосибирской областью до столицы региона и на отрезке от Барнаула до Бийска.

Так, в Тальменском районе на участке со 143-го по 150-й километр, помимо расширения проезжей части, специалисты построили также две разворотные петли (вблизи птицефабрики и на 149-м километре — недалеко от районного центра), а возле населенного пункта Красный Боец оборудовали заездные карманы для общественного транспорта, установили новые остановочные павильоны и освещение на пешеходном переходе.

Следующий участок реконструкции проходит со 173-го по 183-й километр трассы — рядом с населенным пункта Озерки и одноименной станцией, его открыли для движения еще в мае текущего года. В ходе работ здесь еще возвели двухуровневую транспортную развязку с путепроводом, построили подземный пешеходный переход и смонтировали 14 км новой линии электроосвещения.

До четырех полос расширили также отрезок «Чуйского тракта» за Баюновскими Ключами — с 230-го по 234-й километр. Что примечательно, его реконструкция была выполнена ускоренными темпами — в течение этого года.

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Но самое главное, благодаря увеличению числа полос удалось решить проблему с заторами на наиболее загруженном участке трассы — в районе развязки недалеко от поселка Новый, разделяющей транспортные потоки на Новосибирск, Барнаул и Бийск (с 212-го по 216-й километр).

В целом, на всех четырех участках общей протяженностью 25 км, расширенных до четырех полос, установили металлическое барьерное ограждение для разделения встречных потоков. На последних двух отрезках для безопасности местных жителей также обустроили пешеходные переходы со светофорным регулированием.

С реконструкцией указанных объектов длина четырехполосных участков «Чуйского тракта» в границах Алтайского края увеличилась до 112 км и составила более трети от протяженности дороги на территории региона (304 км). При этом на данный момент расширение проезжей части выполняется еще на 29 км, а на двух участках общей длиной 16 км к соответствующим работам приступят в следующем году.

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Почти 9 километров трассы Нижний Новгород — Кстово отремонтировано в 2022 году

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Ремонт участка трассы Нижний Новгород — Кстово протяженностью 8,859 км завершился в регионе. Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Интенсивность движения на трассе составляет до 30 тысяч автомобилей в сутки. Ширина автомобильной дороги местами достигает 25 метров, там от четырех до шести полос движения.

На данном участке выполнено устройство защитного слоя, устранена колейность, ямочность и сетка трещин. Также проведены работы по фрезерованию, укладке асфальтобетонной смеси и посыпка обочин гранулятом, установлены Г-образные металлические опоры для дублирования дорожных знаков, обозначающих пешеходный переход, что позволит предупреждать водителей о приближении к «зебре», даже если машины едут по второй или третьей полосе.

Общая протяженность дороги Нижний Новгород — Кстово составляет 17,796 километра. Ремонт оставшегося участка запланирован на 2023 год. Контракт уже заключен.

Всего в Кстовском районе в этом году отремонтировано более 24 километров дорог, что на 14% больше, чем в прошлом. Работы обошлись в 440 млн рублей.

https://www.vgoroden.ru/novosti/pochti-9-kilometrov-trassy-nizhniy-novgorod-kstovo-otremontirovano-v-2022-godu-id366352