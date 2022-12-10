«Карельский окатыш» запустил рудную линию комплекса циклично-поточной технологии

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5 декабря 2022 года «Карельский окатыш» (входит в компанию «Северсталь») запустил в опытно-промышленную эксплуатацию рудную линию комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) в Центральном карьере. Общая протяженность рудных конвейеров — 2500 метров.

Комплекс ЦПТ — это крупнейший проект за всю историю предприятия, с которым «Карельский окатыш» стал резидентом Арктической зоны Российской Федерации в 2021 году, что гарантирует поддержку государства в виде налоговых льгот.

© ecology.gov.karelia.ru

Строительство комплекса ЦПТ позволит комбинату снизить к 2026 году количество самосвалов в Центральном карьере и сэкономить на их закупке: руду и пустую породу на поверхность будут поднимать конвейеры вместо автотранспорта. Параллельно уменьшатся выбросы углекислого газа на 9,5 тысяч тонн в год.

Транспортировка руды конвейерами начнется в следующем году. Принцип работы линии следующий. Самосвалы выгрузят руду в дробилку, которая имеет вес 2000 тонн и высоту 30 метров. После измельчения по системе конвейеров она поднимется на высоту более 200 метров на накопительный склад. Там штабелеукладчик будет складировать руду в штабели, а далее погрузчики загрузят ее думпкары (полувагоны) для доставки на дробильно-обогатительную фабрику. Комплекс ЦПТ будет полностью автоматизирован, оснащен современным оборудованием и системами безопасности.

«Этот проект определяет будущее и настоящее нашего предприятия, он позволит снизить сквозную себестоимость и повысить конкурентоспособность в рамках производственной цепочки до выплавки стали. Команда специалистов „Карельского окатыша“ и подрядных организаций смогла довести этот проект до запуска, взяв на себя работу иностранного поставщика после его ухода из России в 2022 году. Сегодня мы запустили первую очередь, теперь необходимо смонтировать вскрышную дробилку и запустить еще две линии — вскрышную и для засоренной руды. Объекты введем в эксплуатацию в 2023 году. Заявленная производительность комплекса самая высокая среди подобных в России — 70 млн тонн горной массы в год. Общие инвестиции в проект составят более 11 миллиардов рублей», — прокомментировал генеральный директор «Карельского окатыша» Максим Воробьев.

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