В Кемеровской области запущен завод по переработке всех видов шин и резинотехнических изделий

Статистика нам говорит о многом, например о росте частного автомобильного транспорта. Но в Кузбассе на любые данные статистики есть своя история.

Да несомненно рост автомобильного транспорта приводит к увеличению шинообразования, но Кузбасс это промышленный угольный и отчасти металлургический регион. Проблема переработки использованных шин в Кемеровской области это открытый вопрос еще с советских времен. Дело в том что регион буквально напичкан угольными разрезами, в Советском союзе да и в современной России до настоящего времени не было принято перерабатывать шины промышленного назначения — Крупногабаритные шины, далее КГШ.

Оборудование для переработки шин в резиновую крошку © globalplant.ru

Шины КГШ ставят на карьерные самосвалы, размеры и вес таких шин составляют от 2 метров в высоту и 1000 кг весом до 5 метров в высоту и весом до 5 тонн. Вернемся к информации выше с 60 годов шины КГШ никогда не перерабатывали, было принято хранить такие шины в котлованах угольных разрезов. То есть Кузбасские земли с 60х годов по сей день содержат сотни тысяч изношенных крупногабаритных шин, которые копились на протяжении 70 лет.

© globalplant.ru

И вот в Июне 2022 года было принято решение поставить один из самых крупных заводов по переработке любых видов шин: легковых, грузовых и шин КГШ от Белазов.

За исполнение заказа по производству оборудования взялся местный производитель компания ООО «Глобал Плант». Оборудование было произведено в городе Новокузнецк.

© globalplant.ru

Данный комплекс оборудования для переработки шин состоит полностью из отечественных комплектующих. В виду последних событий производитель полностью отказался от элементов зарубежного производства. Данный завод на 90% производится из деталей выпущенных данной компанией.

Электрическая часть оборудования (шкаф управления), электродвигателя, редукторы, собираются по заказу компании в г. Барнаул. В Барнаул в годы великой отечественной войны было перенесено порядка 70 крупных промышленных заводов, так что все необходимые мощности для производства такого оборудования имеются.

Открывшийся завод способен перерабатывать до 20 тонн сырья в сутки, шин любых видов и размеров.

На выходе получается резиновая крошка, которая применяется во многих сферах промышленности. Резиновая крошка под стать углю можно называть черным золотом. Из резиновой крошки изготавливают новые автомобильные шины, добавляют ее в состав асфальта 10 тонн на один километр полосы, делают различные напольные в том числе травма безопасные покрытия из резиновой крошки которые вы можете видеть повсеместно.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/titc6l6pynI

Количество таких заводов несомненно будет рости как в Кемеровской области, так и по всей территории России. Это позволит решить глобальную экологическую проблему с использованными шинами. Создаст новые рабочие места и сырье для производства новых резинотехнических изделий.