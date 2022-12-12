Современный цех технических полуфабрикатов открыли на мясоперерабатывающем предприятии «Велес»

© asmo45.ru

9 декабря в курганском селе Частоозерье открыли новое производство — современный цех технических полуфабрикатов на мясоперерабатывающем предприятии «Велес».

Новый цех предназначен для переработки побочных продуктов животноводства — перерабатывать отходы с бойни — в ценные и безопасные ингредиенты для улучшения кормов животных: белки, минералы и жиры. Производство полностью автоматизировано, технология экологически безопасна для окружающей среды. Открытие этого цеха — последнее звено в создании замкнутого цикла производства в холдинге.

Ожидается, что в сутки цех будет производить 3,2 тонны кормовой муки и 2,1 тонны технического жира.

© asmo45.ru

Производство запустили с господдержкой, которую предприятие получило впервые за более чем два десятилетия своей работы.

Общая стоимость проекта составила более 225 млн рублей. Из них 49 млн рублей за приобретенное по договору лизинга оборудование предприятию компенсировали из бюджета.

Открытие цеха позволило создать в селе ещё 25 новых рабочих мест. Столько же рабочих мест было создано мясокомбинатом «Велес» в прошлом году с вводом в эксплуатацию современного комплекса по убою крупно-рогатого скота и свиней производительностью 80 голов КРС и 300 свиней в смену.

Фото — https://kurgan....tceh/112353672/