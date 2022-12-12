Аэропорт Нового Уренгоя получил разрешение на ввод в строй аэродрома после реконструкции

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Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило ввести в строй аэродром новоуренгойского аэропорта. Ростехнадзор тоже выдал положительное заключение. Уникальная программа обновления аэродрома проходила в условиях действующего аэропорта.Во время реконструкции аэродрома усилили искусственные покрытия взлетно-посадочной полосы, рулежные дорожки, на перроне смонтировали 15 стоянок для самолетов и организовали площадку обработки противообледенительной жидкостью. Кроме этого, установили радиомаяки, светосигнальное оборудование ОВИ-1 с обоих курсов посадки, обновили водосточную сеть и построили очистные сооружения.