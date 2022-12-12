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Образование

Сборная России завоевала пять золотых медалей на международной естественно-научной олимпиаде

 © edu.gov.ru

Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 19-й Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров (IJSO2022) в Боготе (Колумбия). Олимпиада прошла в очном формате. Наша команда была представлена шестью участниками.

Золотые медали получили пять членов российской команды:

  • Максим Чайка (школа «Воробьевы горы», г. Москва);
  • Михаил Петров (школа № 1574, г. Москва);
  • Гордей Голубцов (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Московская область);
  • Екатерина Дорофеева (Республиканский лицей для одаренных детей, Республика Мордовия);
  • Альберт Семенов (Лицей-интернат № 2, г. Казань).

Серебряную медаль получил Константинов Андрей (физико-математический лицей № 5, Московская область).

Всего по итогам олимпиады было разыграно 20 золотых медалей, российские школьники получили четверть из них.

Кроме того, российская сборная взяла второе место в командном конкурсе на решение экспериментальной задачи. В этом туре принимало участие по две команды от сборной, ребята боролись за один золотой, один серебряный и один бронзовый комплект. Серебряным призером стала российская команда, в которую вошли Гордей Голубцов, Михаил Петров и Екатерина Дорофеева.Соревнование включало три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный. В каждом туре предлагались задания по трем предметам: физике, химии и биологии.

Справочно

18-я Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO 2021) проходила в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в дистанционном формате. В ней участвовали школьники более чем из 70 стран мира. Российская сборная завоевала шесть золотых медалей.

Победителям, призерам и их наставникам, а также руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
Источник: https://edu.gov.ru/press/6298/rossi...tvenno-nauchnoy-olimpiade-yuniorov/

олимпиада, образование
  • Нет аватара termometrix
    12.12.2216:12:43

    «Уже традиционно российские школьники показывают отличные результаты на международных соревнованиях по точным и естественным наукам. Это результат слаженной работы как самих ребят, так и их преподавателей и тренеров. Мы систематически поддерживаем организации дополнительного образования, дающие школьникам возможность уже в юном возрасте раскрыть свои таланты в научной сфере. Открываем в различных регионах центры „Кванториум“, „Точка роста“ и „IT-куб“, где ребята могут попробовать свои силы в робототехнике, информационных технологиях и других современных и востребованных направлениях. Уверен, те успехи, которые демонстрируют наши олимпиадники, станут прекрасным стартом для их будущих достижений на научном поприще», — сказал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

    #1256770
    • Clausson Clausson
      12.12.2218:51:48

      станут прекрасным стартом для их будущих достижений на научном поприще",

      И очень бы хотелось что бы их научное поприще состоялось в России. Что бы они были востребованы в нашей стране, имели возможности для научной самореализации и поменьше задумывались о хлебе насущном для себя и своей семьи.

      #1256780
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