Сборная России завоевала пять золотых медалей на международной естественно-научной олимпиаде

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Российские школьники завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на 19-й Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров (IJSO2022) в Боготе (Колумбия). Олимпиада прошла в очном формате. Наша команда была представлена шестью участниками.

Золотые медали получили пять членов российской команды:

Максим Чайка (школа «Воробьевы горы», г. Москва);

Михаил Петров (школа № 1574, г. Москва);

Гордей Голубцов (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Московская область);

Екатерина Дорофеева (Республиканский лицей для одаренных детей, Республика Мордовия);

Альберт Семенов (Лицей-интернат № 2, г. Казань).

Серебряную медаль получил Константинов Андрей (физико-математический лицей № 5, Московская область).

Всего по итогам олимпиады было разыграно 20 золотых медалей, российские школьники получили четверть из них.

Кроме того, российская сборная взяла второе место в командном конкурсе на решение экспериментальной задачи. В этом туре принимало участие по две команды от сборной, ребята боролись за один золотой, один серебряный и один бронзовый комплект. Серебряным призером стала российская команда, в которую вошли Гордей Голубцов, Михаил Петров и Екатерина Дорофеева.Соревнование включало три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный. В каждом туре предлагались задания по трем предметам: физике, химии и биологии.

Справочно

18-я Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO 2021) проходила в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в дистанционном формате. В ней участвовали школьники более чем из 70 стран мира. Российская сборная завоевала шесть золотых медалей.

Победителям, призерам и их наставникам, а также руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.