ГТЛК поставила в Сочи 26 автобусов в рамках нацпроекта БКД

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило 26 новых современных автобуса большого класса ЛИАЗ-529267, работающих на компримированном природном газе, городскому перевозчику Сочи в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

«Мы открыли еще один город на карте поставок городского пассажирского транспорта нацпроекта БКД. Обновляя технику по всей стране, ГТЛК способствует росту мобильности и экономической активности населения, а также улучшению экологической обстановки в городах. За два следующих года ГТЛК передаст в лизинг по программе для работы на маршрутах южной столицы России еще 51 автобус», — прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Всего в рамках БКД в 2022 г. компания передаст 310 новых современных и экологичных автобусов в Челябинскую, Астраханскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую и Улан-Удэнскую агломерации, 23 троллейбуса — в Новосибирскую и Брянскую агломерации.

ГТЛК — ключевой заказчик пассажирской техники в России, лидер сегмента лизинга городского транспорта с долей рынка 26%. С 2009 года компания поставила в 37 регионов свыше 8,1 тыс. пассажирской техники.