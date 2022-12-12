«РТ-Социальная сфера» поставила в Свердловскую область партию карет скорой помощи

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Компания «РТ-Социальная сфера», дочерняя структура Госкорпорации Ростех, поставила 19 современных автомобилей скорой помощи в клиники Екатеринбурга. Машины созданы на базе УАЗ «Профи» и оснащены самым современным медицинским оборудованием.

Новые реанимобили имеют просторный салон, колесную формулу 4×4, оснащены отопительной системой и климат-контролем, что позволяет медикам в комфортных условиях выполнять работу в любое время года. В салоне новых машин размещено современное медицинское оборудование, в том числе аппараты сердечно-легочной реанимации для оказания экстренной помощи пациентам в условиях транспортировки.

Обновление автопарка медучреждений Екатеринбурга выполнено в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и призвано повысить доступность квалифицированной медицинской помощи для жителей региона.

Помимо переоснащения автопарка медучреждений, «РТ-Социальная сфера» занимается поставками медоборудования в российские регионы. В частности, холдинг оснастил мобильные комплексы «Лучевая диагностика» в Новосибирской области оборудованием для проведения скрининговых обследований, осуществил поставки компьютерных томографов российского производства в Ставропольский край, маммографов российского производства в Республику Мордовия, рентгенодиагностических комплексов в Ханты-Мансийский автономный округ. В планах холдинга — продолжить в 2023 году программу модернизации. Поставки медицинской техники и автомобилей скорой помощи охватят еще восемь округов Российской Федерации.