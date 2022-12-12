Компания «АЭМ-технологии» отгрузила гидроемкости системы безопасности для АЭС «Аккую»
Филиал АО «АЭМ-технологии» «Ижора» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») завершил отгрузку гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для второго энергоблока АЭС «Аккую» (Турция).
На стройплощадку первой в Турции атомной электростанции отправился комплект из восьми гидроемкостей СПЗАЗ — именно столько необходимо для работы системы. Наружный диаметр каждого сосуда — 4,2 метра, длина — 11 метров, вес — 80 тонн. Путь оборудования к месту установки по Балтийскому морю, Атлантическому океану, а затем Средиземному морю составит более восьми тысяч километров.
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