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Экспорт

Компания «АЭМ-технологии» отгрузила гидроемкости системы безопасности для АЭС «Аккую»

 © www.rosatom.ru

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Ижора» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») завершил отгрузку гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для второго энергоблока АЭС «Аккую» (Турция).

На стройплощадку первой в Турции атомной электростанции отправился комплект из восьми гидроемкостей СПЗАЗ — именно столько необходимо для работы системы. Наружный диаметр каждого сосуда — 4,2 метра, длина — 11 метров, вес — 80 тонн. Путь оборудования к месту установки по Балтийскому морю, Атлантическому океану, а затем Средиземному морю составит более восьми тысяч километров.
Источник: https://www.rosatom.ru/journalist/a...stemy-bezopasnosti-dlya-aes-akkuyu/

«АЭМ-технологии», АЭС «Аккую» , Турция
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