Открыты новые дорожные объекты в пяти регионах страны
Состоялась торжественная церемония открытия новых дорожных объектов в пяти регионах страны.
участок скоростной магистрали М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» во Владимирской области (57 км),
два отрезка в Свердловской области: на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург» и трассе Р-351 «Екатеринбург — Тюмень»,
развязку между улицей Фрунзе и Ярославским шоссе (трассой М-8 «Холмогоры») в Мытищах Московской области,
участок автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области
тоннель к будущему курорту «Мамисон» в Республике Северная Осетия — Алания.
- Трасса М-12: активные строительные работы ведутся и зимой (Нижегородская и Владимирская области)
- Во Владимирской области открыли первый участок платной трассы М‑12
- Обзор строительства и реконструкции дорог и мостов
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