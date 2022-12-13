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Дорожное строительство

Открыты новые дорожные объекты в пяти регионах страны

 © s0.rbk.ru

Состоялась торжественная церемония открытия новых дорожных объектов в пяти регионах страны.

участок скоростной магистрали М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» во Владимирской области (57 км),

два отрезка в Свердловской области: на трассе Р-242 «Пермь — Екатеринбург» и трассе Р-351 «Екатеринбург — Тюмень»,

развязку между улицей Фрунзе и Ярославским шоссе (трассой М-8 «Холмогоры») в Мытищах Московской области,

участок автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области

тоннель к будущему курорту «Мамисон» в Республике Северная Осетия — Алания.
Источник: https://dorinfo.ru/news/novost-dnya...ye-obekty-v-pyati-regionakh-strany/

Дорожное строительство, М-12
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