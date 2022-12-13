2022 год стал в России лучшим по темпам строительства дорог со времён СССР

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2022 год стал лучшим по темпам строительства дорог со времен СССР.

В текущем году было уложено 165 млн м2 асфальта на региональных и местных дорогах (в прошлом году 162 млн м2).

В течение года был завершён капитальный ремонт на 80 километрах гравийных участков федеральной трассы «Лена». По планам эту дорогу полностью заасфальтируют к 2024 году. Также ликвидация «гравийно-щебёночных разрывов» велась на трассе «Колыма» и дороге Южно-Сахалинск-Оха. В течение года после реконструкции открыли участки трассы «Сибирь» в Иркутской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Появились обходы Майкопа, Калуги, объездные дороги вокруг Новосибирска и Саратова.

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Также значительсно снизилась смертность на дорогах страны:

«Каждый год мы снижаем смертность на дорогах. Вот в этом году у нас показатель снизился на 6%. А в жизнях — это более 700 человек, меньше погибли на дорогах», — отметили в Правительстве России.

https://quto.ru...-18-11-2022.htm