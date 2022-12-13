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Дорожное строительство

2022 год стал в России лучшим по темпам строительства дорог со времён СССР

 © iq.cdnstroy.ru

2022 год стал лучшим по темпам строительства дорог со времен СССР.

В текущем году было уложено 165 млн м2 асфальта на региональных и местных дорогах (в прошлом году 162 млн м2).

В течение года был завершён капитальный ремонт на 80 километрах гравийных участков федеральной трассы «Лена». По планам эту дорогу полностью заасфальтируют к 2024 году. Также ликвидация «гравийно-щебёночных разрывов» велась на трассе «Колыма» и дороге Южно-Сахалинск-Оха. В течение года после реконструкции открыли участки трассы «Сибирь» в Иркутской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Появились обходы Майкопа, Калуги, объездные дороги вокруг Новосибирска и Саратова.

 © cdn.iz.ru

Также значительсно снизилась смертность на дорогах страны:

«Каждый год мы снижаем смертность на дорогах. Вот в этом году у нас показатель снизился на 6%. А в жизнях — это более 700 человек, меньше погибли на дорогах», — отметили в Правительстве России.

https://quto.ru...-18-11-2022.htm


дорожное строительство, статистика
  • Нет аватара termometrix
    13.12.2220:57:26

    Россия всегда была страной созидателей,творцов и воинов, такой она и должна оставаться! Это ценностный код нашей цивилизации, иначе ее не будет.Россия либо будет великой, либо исчезнет из исторического процесса планеты.

    #1256820
  • Нет аватара termometrix
    13.12.2220:59:21

    Подсказка: в этом году ждите абсолютного рекорда по жилищному строительству.

    #1256821
  • Нет аватара cheri
    13.12.2222:37:57

    И это несмотря на войну и санкции 4-го уровня…

    #1256825
  • Нет аватара termometrix
    13.12.2222:39:48

    И еще один абсолютный рекорд был побит в этом году: по положительному сальдо внешней торговли России.В Евросоюзе сальдо внешней торговли по понятным причинам стало отрицательным, впервые в истории этой тоталитарной организации. В ЕС отрицательное сальдо за год, или дефицит внешней торговли, ожидается в районе минус 350-400 миллиардов долларов,даже гордость немцев-огромный профицит внешней торговли в этом году снизился почти в 10 раз, а Россия экспортировала товаров и услуг на 270 миллиардов долларов больше, чем импортировала за 11 месяцев года,это мощный и рекордный приток заработанного капитала в нашей истории.

    https://www.cbr...m/svs/bop-eval/

    Зы.Паразитические экономики США и Британии также зарегистрировали рекордное отрицательное сальдо своей внешней торговли,у божественных американцев отрицательное сальдо внешней торговли достигло свыше 1,2 трлн долларов, самая большая и рекордная доля в отрицательном сальдо США приходится на китайские товары. Спасибо за «усилия» по реиндустриализации" и «импортозамещению» Байдена, потому что зависимость американской экономики от Китая рекордно возросла именно в 2021-2022 годах,то есть под его мандатом.

    Отредактировано: termometrix~22:42 13.12.22
    #1256828
    • Нет аватара cheri
      14.12.2201:23:29

      Очень хорошая информация в контексте самой обстановки.

      ЗЫ: жду генерала Мороза. Надеюсь он будет безжалостным и беспощадным. Ну как всегда   

      #1256832
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