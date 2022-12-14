В Татарстане организован выпуск композитных материалов для строительства

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Компания «Полиматиз» в особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан организовала производство композиционных нетканых материалов для строительной отрасли. Средства на создание этого производства предоставил Фонд развития промышленности. На новой линии предприятие наладило выпуск композитных нетканых материалов — двухслойных и трехслойных мембран.

Инвестиции в создание нового производства превысили 85 млн рублей, из которых 68 млн рублей под 1% годовых по программе «Производительность труда» предоставил Фонд развития промышленности.

Они используются в качестве утеплителя стен, кровли и защиты несущих элементов зданий от конденсата, влаги и ветра. Основными потребителями выступают крупные производители кровельных и гидроизоляционных материалов.

Производственные мощности новой линии составляют до 12 млн кв. м продукции в год. Они изготавливаются полностью из отечественного сырья.

«Ранее у нас не было возможности выпускать качественные трехслойные строительные мембраны с требуемыми показателями, которые удовлетворили бы запросы наших потребителей. Благодаря финансовой поддержке ФРП мы закупили дополнительную линию и расширили ассортимент выпускаемой продукции. Теперь из-за высокого качества и экономии времени на логистику строительные компании активнее выбирают наши мембраны вместо импортных», — рассказал директор АО «Полиматиз» Радик Яруллин.

Новое оборудование позволило снизить себестоимость мембран из-за сокращения потерь производства, уменьшить долю брака и расширить ассортимент выпускаемой продукции.