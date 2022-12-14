Росатом открыл в Москве новое производство накопителей энергии

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Компания-интегратор атомной отрасли по системам накопления энергии — ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») — открыла новое сборочное производство литий-ионных систем накопления энергии на территории Московского завода полиметаллов (АО «МЗП»).

Первыми образцами, собранными на площадке, стали тяговые аккумуляторные батареи для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, предназначенных для работы на маршрутах в Санкт-Петербурге.

На МЗП организовано серийное производство батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии. Мощность нового производства в 10 раз выше по сравнению с опытным производственным участком, созданным на заводе в 2021 году. Годовой объем выпуска продукции составит до 150 МВт.ч батарей для стационарных систем (совокупная емкость выпускаемых устройств) или порядка 2 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Новое производство включает участки для проведения электромонтажных работ, сборки и испытаний. Здесь осуществляется сборка и монтаж электрокомпонентов, блоков и плат управления батареей, а также сборка накопителей энергии на основе литий-ионных аккумуляторных модулей. На заключительном этапе предусмотрен полный цикл электротехнических и климатических приемосдаточных испытаний батарей на зарядно-разрядных станциях и климатическом оборудовании. Складские зоны для хранения комплектующих материалов и готовой продукции сформированы с учётом запаса месячного выпуска готовой продукции.

В портфель заказов на 2023 год входят тяговые аккумуляторные батареи для городского общественного электротранспорта. Также запланирован выпуск опытных образцов батарей для линейки легкового электротранспорта российского производства. Подтвержденные потребности на стационарные системы накопления энергии составляют не менее 50 МВт.ч.Штат производственной площадки на старте насчитывает несколько десятков человек — это инженеры, сборщики, электротехники, тестировщики, специалисты по контролю качества. По мере развития производства численность сотрудников будет увеличиваться.

«Мы шаг за шагом движемся к созданию в России целой новой отрасли — масштабного вертикально интегрированного производства накопителей энергии. Это имеет ключевое значение для укрепления национального технологического суверенитета в области электротранспорта. В свою очередь, мы видим перспективы для еще более широкого участия Росатома в цепочке производства легкового электротранспорта, предприятия атомной отрасли уже сегодня способны производить 60% всех компонентов электромобиля», — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

«Параллельно со строительством завода в Калининградской области, который заработает в 2025 году, перед нами стоит задача уже сейчас обеспечивать литий-ионными батареями наших партнеров — производителей электротранспорта, представителей электросетевых компаний и крупных промышленных производств. Новая производственная площадка поможет нам в реализации поставленных целей», — отметил генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.