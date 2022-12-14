Мелитопольский литейный завод провёл первую плавку металла после остановки

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Мелитопольский литейный завод, который был остановлен собственником в феврале после начала специальной военной операции, возобновил работу. На предприятии, перешедшем на баланс администрации Запорожской области, в понедельник проведена первая плавка металла, передает корреспондент ТАСС.

«Мы загрузим это производство, заказы есть. Самое главное, что мы начали лить [металл], самое сложное — это запустить производство. Когда все увидят, что качество сохранилось, заказчики увеличат заказы, загрузка будет совсем другая», — рассказал журналистам представитель управляющей компании Александр Нагурный.

По его словам, в настоящий момент планируемая загрузка на пробных заказах составляет 20 тонн в месяц, с увеличением мощности производства до 100 тонн в месяц в ближайшей перспективе. «Заказы сейчас ищем, принимаем в первую очередь из России — Таганрог, Краснодар, Мелитопольская железная дорога, то есть часть изделий оставляем здесь», — добавил он.

В настоящее время завод производит 20 наименований продукции, в том числе колосники, запчасти для тракторостроения, изделия для железной дороги.