В Японии начали продавать Лады и УАЗы казахской сборки

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В Японии начали предлагать Лады и УАЗы казахстанского производства. Этим занялся традиционный импортер российских автомобилей в Страну восходящего солнца — компания Le Parnass.

В настоящее время на японском рынке продают классические Lada Niva Legend, UAZ Hunter и УАЗ «Буханка». Эти машины собирает в Казахстане крупноузловым методом «СарыаркаАвтоПром» — вообще-то их делают для внутреннего казахстанского рынка, но Le Parnass воспользовалась возможностью приобрести машины казахской сборки для продолжения реализации авто российских брендов в Японии, следует из публикации в блоге компании.

Напомним, в связи с антироссийскими санкциями прямая доставка товаров из России в Японию полностью запрещена с 18 июля 2022 года.

Также Le Parnass сообщает, что продолжит обеспечивать владельцев российских авто в Японии запасными частями.

https://www.njc...ki-5530063.html