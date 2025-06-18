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На открывшемся 18 июня Петербургском международном экономическом форуме АВТОВАЗ представил модернизированную версию внедорожника Lada Niva Travel.

Вместо стандартного для модели 1,7-литрового мотора мощностью 80 л.с., ведущего свою историю от двигателя ВАЗ-2101, в модернизированном Тревеле применен новый восьмиклапанный бензиновый 1.8, созданный на основе агрегата ВАЗ-11182 от переднеприводных Лад. Рабочий объем двигателя увеличили, применили поддон картера с приливами под болтовые соединения с картером сцепления. В Тревеле двигатель установлен продольно, его мощность составляет 90 л.с., крутящий момент — 150 Нм. Особенностью мотора называют высокую тягу «на низах», в этом смысле он близок по характеристикам к дизельным.

Для двигателя создана оригинальная система впуска и выпуска, охлаждения и топливоподачи, а всего появилось более 50 модернизированных элементов. По сравнению с предыдущей версией, мощность выросла на 7 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился на 24 Н·м, причём уже на 1000 об/мин достигается 80% крутящего момента, что улучшает тяговые характеристики на асфальте и бездорожье. Кроме того, новый двигатель стал экономичнее: удельный расход топлива снизился на 3-30% в зависимости от режима движения. Кроме того, применение нового двигателя позволило улучшить виброакустический комфорт автомобиля.

Под новый двигатель была адаптирована трансмиссия, что повысило её надёжность. В подвеске появился новый стабилизатор поперечной устойчивости, улучшивший управляемость и плавность хода. Вентилируемые тормозные диски и нерегулируемые подшипники в передних ступицах повысили безопасность автомобиля и долговечность ходовой части.

Экстерьер модели освежили через применение новой передней бамперной группы с укрупненной решеткой радиатора и светодиодных блок-фар. Анфас Нива Тревел больше не является пародией на Toyota RAV4 поколения XA50.

Другими особенностями машины станут передние дисковые вентилируемые тормоза от Весты. Колеса — посадочным диаметром 17 дюймов.

Старт производства модернизированного Трэвела — в конце 2025-го.

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https://www.lad...releases/122258

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