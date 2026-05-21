Компания «НПК Автоприбор Искра» (входит в группу «Автоприбор») открыла в Тольятти производство генераторов для Lada Vesta, Largus и Granta. Новые линии рассчитаны на 700 тысяч изделий в год. Инвестиции составили 763 млн рублей, из которых большую часть — 567 млн рублей под 3% годовых — предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Автокомпоненты». Это 1200-й проект, открытый при участии ФРП.

Раньше часть генераторов на конвейер АвтоВАЗа поставляли иностранные компании. После выхода на полную мощность завод планирует отгружать автогиганту до 480 тысяч генераторов ежегодно. Также предприятие готово закрывать потребности и других российских автозаводов, которые работают над углублением локализации.

Разработанный генератор отличается повышенной износостойкостью: заявленный ресурс — 360 тысяч километров пробега при гарантии 100 тысяч. При производстве применяют инновационные конструкторские решения и современные материалы, рассказали в пресс-службе ФРП.

Генератор преобразует механическую энергию вращения коленчатого вала двигателя в электрическую и питает всю бортовую электронику автомобиля.

При участии ФРП группа «Автоприбор» реализует ещё несколько проектов. В Тольятти создаётся производство газогенераторов для подушек безопасности, а также готовится к запуску выпуск рулевых колёс, ремней и подушек безопасности. Во Владимире группа планирует запустить производство распределительных валов двигателей, электродвигателей гидронасосов для систем ABS и ESP, а также моторов вентилятора радиатора охлаждения.