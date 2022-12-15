Аппарат подводной плазменной резки Краб

Нашей компанией ООО «Плазмамаш» создана интересная новинка.

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Конструкторы разработали и создали плазменный аппарат для резки металла. который способен работать непосредственно под водой. При этом не нужно извлекать детали или оборудование на поверхность. Аппарат может использоваться для: