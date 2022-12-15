Аппарат подводной плазменной резки Краб
Нашей компанией ООО «Плазмамаш» создана интересная новинка.
Конструкторы разработали и создали плазменный аппарат для резки металла. который способен работать непосредственно под водой. При этом не нужно извлекать детали или оборудование на поверхность. Аппарат может использоваться для:
утилизации затонувших кораблей и металлоконструкций;
строительства и ремонта судов;
строительства и ремонта подводных трубопроводов;
строительства и ремонта мостов, путепроводов;
строительства и ремонта портовых сооружений;
экстренного ремонта металлоконструкций, находящихся под водой.
Габаритные размеры 350X550X103
Источник питания изготавливается в климатическом исполнении УХЛ-2.1 по ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -25 до +30 °С, относительной влажности воздуха до 80% (при 20 °С) и отсутствии воздействия атмосферных осадков на аппарат и разрезаемый металл.
В соответствии с ГОСТ 12221 аппарат относится к типу ПлП-2-160, но с максимальным рабочим током 180 А.
Особенности использования аппарата для подводной резки определяются исполнителем работ с учётом действующих нормативных документов в области подводной плазменной (электродуговой) резки.
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