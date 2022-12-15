Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Аппарат подводной плазменной резки Краб

Нашей компанией ООО «Плазмамаш» создана интересная новинка.

 © purm.ru

Конструкторы разработали и создали плазменный аппарат для резки металла. который способен работать непосредственно под водой. При этом не нужно извлекать детали или оборудование на поверхность. Аппарат может использоваться для:

  • утилизации затонувших кораблей и металлоконструкций;

  • строительства и ремонта судов;

  • строительства и ремонта подводных трубопроводов;

  • строительства и ремонта мостов, путепроводов;

  • строительства и ремонта портовых сооружений;

  • экстренного ремонта металлоконструкций, находящихся под водой.

  • Габаритные размеры 350X550X103

  •  © purm.ru

  • Источник питания изготавливается в климатическом исполнении УХЛ-2.1 по ГОСТ 15150-69, но для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -25 до +30 °С, относительной влажности воздуха до 80% (при 20 °С) и отсутствии воздействия атмосферных осадков на аппарат и разрезаемый металл.

  • В соответствии с ГОСТ 12221 аппарат относится к типу ПлП-2-160, но с максимальным рабочим током 180 А.

  • Особенности использования аппарата для подводной резки определяются исполнителем работ с учётом действующих нормативных документов в области подводной плазменной (электродуговой) резки.
Источник: https://purm.ru/product/apparat-podvodnoj-plazmennoj-rezki-krab/

  • Purm
  • 0
Москва, Плазмамаш, плазменная резка металла
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,