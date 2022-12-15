В Астраханской области открылся новый тепличный комплекс
В Астраханской области открылся современный тепличный комплекс по выращиванию огурцов и помидоров «Кедр». Он находится недалеко от посёлка Красные Баррикады Искрянского района.
В нём будут круглый год выращивать огурцы и томаты на общей площади 10 га.
На территории «Кедра» расположены две теплицы общей площадью 10 гектаров, производственный склад, котельная и здание водоподготовки. Почти все помещения автоматизированы. В них налажены системы освещения и вентилирования, что позволит избежать ошибок во время посадки семян, внесения удобрений и полива.
Однако автоматизация процессов не исключает человеческого труда. Сейчас в хозяйстве трудоустроены 126 человек. Это овощеводы, слесарная группа, сотрудники технического и экономического отделов. Также вручную будет проводиться сбор урожая. Планируется, что в 2023 году в тепличном комплексе создадут более 230 рабочих мест.
Уже в декабре здесь соберут первые 6 тонн овощей. А всего планируют выращивать 8 тысяч тонн продукции год.
Урожай будут поставлять на прилавки астраханских магазинов, а также в Москву и Московскую область.
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