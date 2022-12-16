В школы Челябинской области направили 55 новых автобусов
Школам Челябинской области передали 55 новых автобусов — они будут возить детей в 28 муниципалитетах Южного Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Благодаря проекту «Школьный автобус» 55 новых автобусов «ПАЗ» и «Газелей» будут подвозить детей до школ в 28 муниципалитетах.
В этом году в 13 муниципалитетов уже передали 20 единиц транспорта в рамках госпрограммы «Развитие образования в Челябинской области».
В текущем учебном году в Челябинской области работают 608 школьных автобусов, которые перевозят 19 тыс. детей.
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