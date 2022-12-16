Добавить статью
Лого Сделано у нас
Транспорт и логистика

В школы Челябинской области направили 55 новых автобусов

 © dostup1.ru

Школам Челябинской области передали 55 новых автобусов — они будут возить детей в 28 муниципалитетах Южного Урала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Благодаря проекту «Школьный автобус» 55 новых автобусов «ПАЗ» и «Газелей» будут подвозить детей до школ в 28 муниципалитетах.

В этом году в 13 муниципалитетов уже передали 20 единиц транспорта в рамках госпрограммы «Развитие образования в Челябинской области».

В текущем учебном году в Челябинской области работают 608 школьных автобусов, которые перевозят 19 тыс. детей.
Источник: https://dostup1.ru/society/V-shkoly...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Челябинск, школьные автобусы
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,