В воздух поднялся ещё один модернизированный «стратег» Ту-160М
Ещё один стратегический ракетоносец Ту-160 поднялся в воздух после модернизации, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация.
«В декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО „Туполев“. Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе, работоспособность самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования», — сообщили в ОАК.
Самолёты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО «Туполев»).
Как сообщал «Ростех», в рамках госконтракта с «Туполевым» в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.
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