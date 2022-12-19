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Транспорт и логистика

В Астраханский центр медицины катастроф передали новые автомобили скорой помощи

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Для Центра медицины катастроф переданы ключи от пяти машин скорой помощи на общую сумму более 14 млн рублей. Весь транспорт передаётся в максимальной комплектации, полностью оснащенный всем необходимым современным оборудованием. На базе этого медицинского учреждения за последние три года появилось 44 новых современных автомобиля. В медицинской практике продолжает работать правило «золотого часа», когда в течение 60-ти минут можно оказать наиболее действенную помощь.

Источник: https://www.astrobl.ru/news/v-astra...li-novye-avtomobili-skoroi-pomoshhi

Астраханская область
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