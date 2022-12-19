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Сыктывкар расположен в 1000 км от Москвы, но часовой пояс здесь тот же. Это большой город, который был когда-то единственным в республике. Сыктывкар вытянулся вдоль реки Вычегда на 27 км. Сейчас в Сыктывкаре проживает около 220 тысяч человек. Ещё здесь работает крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие России, есть собственный оперный театр, необычные арт объекты, один из самых больших баптистских храмов в СНГ.

Сейчас республика Коми занимает 11 место среди регионов России. В её состав входят 38 населённых пунктов, из которых 10 городов. Сыктывкар — самый большой и многочисленный из них, второе и третье место занимают Воркута и Ухта. В Сыктывкаре есть ж/д вокзал и аэропорт. На машине из Москвы сюда можно доехать за 20 часов — через Ярославль, Вологду, Великий Устюг и Котлас.

1. Люди на территории города были ещё за 3 тысячи лет до нашей эры. А первое официальное упоминание появилось в атласах 1570 года — на месте современного Сыктывкара был указан посёлок Пермевелиск и несколько хозяйств поблизости. Из местных посёлков выделялся погост Усть-Сысольск — потому что в нём была церковь. Погостами в то время называли деревни с приходской церковью и кладбищем при ней.

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2. Со временем Усть-Сысольск стал уездным городом. В 1780 году здесь уже проживало 1727 человек. В то же время появился герб города — на нём был изображён медведь в берлоге. Герб несколько раз менялся, но медведь сохранился до сих пор. Соседние селения постепенно входили в состав города, он рос, расширялся. К 1900 году население было около 5 тысяч человек. В 1921 году Усть-Сысольск стал административным центром автономной области Коми (зырян). А в 1930 году получил название на языке Коми — Сыктывкар («город на реке Сыктав»). Сейчас в Сыктывкаре живёт около 220 тысяч человек, он входит в первую сотню городов РФ по численности населения.

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3. Стефановская площадь — это исторически сложившийся центр Сыктывкара. Площадь назвали в честь Стефана Пермского, святителя коми-зырян. Раньше здесь стоял собор, который снесли в 1930-х. В советское время площадь переименовали в Красную и Юбилейную, но в 1992 году вернули историческое название. Вокруг площади построили основные здания республики.

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4. Здание Госсовета РК. Раньше здесь заседал Верховный Совет, который в 1990 году принял декларацию о государственном суверенитете. В 1994 году в республике приняли новую Конституцию, Верховный Совет стал Государственным и резко сократилось число депутатов — вместо 180 человек в заседаниях стало участвовать 50, а сейчас — 30 депутатов. Само здание построили в 1971 году. Пока его проектировали, пришел запрет на строительство подобных сооружений, но Сыктывкар оказался в списке исключений. Здание считают уникальным — архитекторы сохранили чертежи в тайне и больше таких построек в стране нет.

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5. Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми. Новое здание Областного комитета КПСС построили в 1960. Обком КПСС перебрался сюда из старого здания на улице Ленина — теперь в бывшем здании располагается музей.

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6. Размеры и конфигурация Стефановской площади определены первым генеральным планом города, утверждённым Екатериной II в 1784 году. Сейчас здесь проводят все городские мероприятия, устанавливают главную новогоднюю елку республики.

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7. Памятник Ленину на Стейфановской площади установили в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. До этого здесь стоял другой памятник, но после переезда Обкома КПСС в новое здание Ленин оказался спиной к органам власти. Решено было возвести новую монументальную скульптуру из гранита. Памятник находится на небольшом возвышении, а внизу установлена трибуна для выступлений.

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8. В сквере за Стефановской площадью есть два фонтана, памятник Рублю и доска почета республики Коми.

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9. Администрация города Сыктывкар.

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10. Через Стефановскую площадь проходит улица Ленина. Жёлтое здание с башенкой — это городская поликлиника и Росздравнадзор.

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11. В городском сквере на пересечении Первомайской и Коммунистической улиц установлена жанровая скульптура «Часы Сыктывкар». Коммунистическая улица упирается в местный ЦУМ — самый крупный в советское время универмаг города.

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12. Государственный академический театр драмы им. В. А. Савина Республики Коми. Первое театральное представление в Усть-Сысольске состоялось ещё в 1819 году — это была пьеса А. Я. Княжнина «Филаткина свадьба». Сначала это был любительский театр, который располагался в одном из частных домов. Актёры в театре выступали бесплатно. В 1917 году поставили первый спектакль на языке коми. В 1921 году создали первую постоянную профессиональную театральную труппу, театр переехал в народный дом с большой сценой. В 2009 году для театра построили новое здание.

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13. «Торговый Двор» — одно из самых высоких зданий в центральной части Сыктывкара. Высота башни — 15 этажей (62 метра).

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14. Улица Первомайская.

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15. В 2021 году республика Коми отмечала столетие — к этой дате обновили городской сквер, который находится перед Центральным бассейном. Здесь установили новые лавочки и большие качели по периметру, заменили асфальт на гранитную мостовую, высадили деревья.

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16. Арт-объект «Фрегат на волне» установили перед Детским Миром в 2013 году. Корабль сделан из дерева и в 2020 году его чуть не решили демонтировать — за годы под открытым небом конструкция обветшала. Но жители на народном голосовании решили, что корабль нужно отремонтировать — и к 2021 году обновлённый фрегат вернулся на место.

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17. В «Торговом Дворе» находятся единственные в городе панорамные лифты.

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18. Торговый комплекс «Торговый Двор».

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19. Главное управление МЧС по республике Коми и пожарная часть. Пожарную каланчу построили в 1907 году, но здание до сих пор используется по назначению. Башня считается памятником архитектуры и даже стала неофициальным символом города.

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20. Национальная библиотека Республики Коми. Возникновение библиотеки в Коми в 1837 году было большим культурным событием — тогда в городе заканчивалась почтовая дорога и начинались непроезжаемые леса и тундра. Библиотека была платной — ежегодный абонемент стоил 3-5 рублей. В 1920 году библиотеку перенесли в купеческий дом, а в 1958 году специально для неё построили отдельное здание.

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21. Первый план застройки Сыктывкара разработали в 1783 году. В проекте использовали опыт Санкт-Петербурга — в основу заложили трёхлучевую систему и прямоугольную планировку. В плане была большая центральная площадь, парадная набережная и улицы, часть улиц расходилась лучами от реки, а другие шли дугами, параллельно берегу.

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22. Национальная галерея республики — единственный художественный музей в Коми. Галерея работает с 1943 года, тогда здесь провели две выставки. Изначально у музея не было собственного здания — выставки проводили в одноэтажном двухквартирном доме. С 1993 года Национальная галерея Республики Коми находится в здании бывшего духовного училища. Это здание построено в 1890 году и относится к памятникам истории и архитектуры республики.

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23. Кировский парк официально открыли в 1934 году — это был большой луг у реки, на котором проложили дорожки и высадили по периметру деревья. Говорят, что особой популярностью у горожан он не пользовался — люди предпочитали гулять ближе к реке. Со временем пожарная команда приспособила место для своих нужд — на лугу начали пасти лошадей. После разрушения Троицкого собора территория парка увеличилась, появились новые аллеи. В 2022 году здесь проводился фестиваль «Кино под открытым небом».

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24. Здание, в котором располагался один из самых знаменитых магазинов в Сыктывкаре «Под шпилем», построили в 1959 году. Самая заметная деталь — восьмигранная башенка со шпилем в стиле петровского барокко.

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25. Изначально в здании располагался большой гастроном, затем магазин № 45, который работал почти круглосуточно — с 7 утра до полуночи. В 2016 году магазин закрыли. Сейчас вместо продуктового здесь работает алкогольный магазин. Магазин под шпилем многие местные жители считали символом города. Говорят, там до самого закрытия сохранилась атмосфера 1980-х.

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26. Мемориал памяти погибших в Великой Отечественной войне и Вечный огонь на аллее Героев. Во время войны в Коми АССР был сформирован партизанский отряд, который действовал в тылу врага на территории Карело-Финской ССР.

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27. Всего за годы войны через военкоматы из Коми АССР ушли на фронт свыше 170 тысяч человек. Не вернулись домой более 75 тысяч солдат.

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29. Кафедральный собор Стефана Пермского. Первый храм построили и освятили в 1896 году, но в 1932 году собор разрушили и сейчас на его месте стоит памятник Ленину. Закладной камень фундамента нового храма освятил лично Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 1996 году. К 2001 году храм построили, затем ему присвоили статус кафедрального собора.

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30. Новый храм построили примерно в километре от прежнего места. Высота храма с крестом — 64 метра.

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31. Монумент Трудовой Славы установили в честь трудовых достижений трудящихся Коми АССР — тогда республику наградили орденами Ленина, Октябрьской революции и Дружбы народов. Высота монумента 22 метра. Конструкция представляет собой три символических знамени, украшенных орденами. Монумент установили на кольцевой развязке в 1977 году, а в 2019 году добавили неоновую подсветку.

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32. Через кольцо с монументом проходят две главные улицы города — Октябрьский проспект и Коммунистическая. Октябрьский проспект проходит через весь город. Его длина — около 18 км, этот проспект считают одной из самых длинных улиц в Европе.

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33. Государственный театр оперы и балета Республики Коми. Первой поставили оперу Чайковского «Евгений Онегин». Сейчас в репертуар входит более 60 опер, балетов и оперетт.

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34. Церковь Христа-Спасителя Евангельских Христиан-баптистов построили в Сыктывкаре в 1995 году. Это один из крупнейших протестантских храмов в СНГ. Община баптистов появилась в городе в 1943 году, а в 1956 году на средства верующих был открыт первый молитвенный дом. Но верующих становилось всё больше, поэтому в Сыктывкаре решили построить большую церковь.

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35. Новый дом молитвы стал одним из символом города, его изображение встречается на сувенирах и магнитах. В новостях храм называли самым грандиозным сооружением Сыктывкара, а до 2007 года крест на башне был самой высокой точкой города.

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36. Самые старые сохранившиеся здания в городе построены в начале 19 века. Главный памятник старинной каменной архитектуры XIX века — дом Сухановых. Он построен в 1804 году по «образцовому» проекту того времени и на сегодняшний день считается старейшим каменным зданием в Сыктывкаре.

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37. Стадион «Республиканский» появился в городе в 1947 году. Тогда были установлены простые деревянные трибуны, но в последующие годы его несколько раз реконструировали. Сейчас вместимость арены — более 8 тысяч зрителей.

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38. Универмаг «Сыктывкар» (ЦУМ) работает с 1970 года. Даже после появления более современных торговых центров ЦУМ остается одним из любимых универмагов горожан.

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39. Гостиница «Сыктывкар» — ещё одно знаковое место города. Это всегда была главная гостиница города, в которой останавливались все именитые гости. В 2021 году в гостинице провели большую «реновацию» — пригласили дизайнеров для оформления номеров, обновили фойе, сделали подсветку фасада.

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40. Летом 1993 года приняли окончательный проект генерального плана Сыктывкара, выполненный Российским научно-исследовательским и проектным институтом урбанистики.

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41. Железнодорожная станция в Сыктывкаре — конечная на линии от узловой станции Микунь. Первый пассажирский поезд прибыл в город в 1961 году, а в 1964 году построили здание вокзала.

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42. Из Сыктывкара ходят поезда до Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты, Усинска, Новороссийска и Адлера.

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43. Высота шпиля здания вокзала — 16 метров.

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46. Большинство названий улиц старинного Усть-Сысольска было связано с именами святых, православными праздниками: Покровская, Трёхсвятительская, Предтеченская, Никольская, Спасская, Троицкая, Георгиевская. В советское время город разросся, сейчас в Сыктывкаре более 200 улиц, 10 скверов и около 30 площадей.

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47. Стефановская площадь.

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48. Церковь Христа Спасителя.

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49. С Сыктывкаре находится крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат в России — «Монди Сыктывкарский ЛПК».

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51. Администрация города Сыктывкар.

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53. Здание поликлиники и Росздравнадзора.

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54. В 2013 году в Сыктывкаре запустили проект Городские Легенды — и установили несколько памятников, арт-объектов. Например, Купеческий сундук, памятник букве «Ӧ" (это 18-я буква коми алфавита), деревянный корабль, памятник электромонтеру, Питириму Сорокину — одному из самых известных уроженцев Коми. А неподалёку от города есть Финно-угорский этнокультурный парк в селе Ыб, плато Маньпупунёр с семью каменными глыбами.

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