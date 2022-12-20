Первая в России фабрика 3D-печати открылась в технопарке «Строгино»

На фабрике используют более 200 современных 3D-принтеров. Они связаны в единую экосистему, которая позволяет контролировать расход материала для печати, время работы и другие параметры.

Предприятие помогает российским компаниям быстро наладить выпуск деталей без поиска иностранных поставщиков. Изделия могут быть востребованы в пищевой и легкой промышленности, автомобилестроении, медицине и фармацевтике, ювелирном деле, строительстве, аэрокосмической индустрии, энергетике и других отраслях. Мощности хватает не только для изготовления пробных партий, но и серийного производства.

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Возможности фабрики позволяют производить самую разную продукцию: от образцов в несколько микрон до крупногабаритных объектов. Среди реализованных проектов — строительные заглушки, восьмиметровые статуи, корпуса для пультов БПЛА, светильники для сети столичных супермаркетов, а также различные сувенирные изделия.

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В зависимости от задачи готовые детали могут обработать на фрезерном или токарном оборудовании, нанести текстильное покрытие, краску, лак или особый укрепляющий состав, если изделие будет размещаться на улице. Для габаритных объектов делают несущие каркасы.

Создать мелкую серию с помощью 3D-печати выходит во много раз дешевле и быстрее (до 50 тысяч экземпляров меньше чем за неделю), чем с помощью любых других технологий. Помимо скорости, в числе основных преимуществ — высокое качество продукции и небольшой расход материала.

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Также в первом столичном технопарке «Строгино» работает центр 3D-прототипирования, который занимается созданием архитектурных макетов, промышленным дизайном, 3D-печатью, моделированием, литьем деталей из пластика, лазерной резкой и изготовлением плат для электроники.