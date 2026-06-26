В столице действует программа стимулирования создания мест приложения труда: инвесторы получают серьезные льготы, если строят объекты, дающие качественные рабочие места за пределами центра.

Особенно важны высокотехнологичные производственные предприятия и технопарки. На сегодня запланировано строительство 10 технопарков, где будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Из них 6 технопарков уже введены в эксплуатацию. Создано около 5 тысяч рабочих мест.

Так, первый в России пищевой технопарк «Рябиновая 44» был открыт в Очаково-Матвеевском: здесь делают школьное питание и рыбную продукцию.

В «Алабушево» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» выпускают медицинские изделия и высокотехнологичную продукцию. В 2025 году была открыта вторая очередь: научно-производственные корпуса и офисный центр.

На севере Москвы заработал технопарк «Молжаниново».

В технопарке «Бутово» выпускают строительные материалы, климатическое оборудование и профессиональную косметику. Запуск этого объекта дал городу еще 1,8 тысячи новых рабочих мест.

В технопарке «Крекшино» локализовано швейное производство.

В мае 2026 году завершили создание технопарка, вошедшего в комплекс предприятий строительной отрасли в Зеленограде — ГК «ФСК». Здесь будут выпускать санитарные кабины.

Еще четыре высокотехнологичных производственных технопарка будут расположены в Крюково, Краснопахорском, Молжаниновском и Можайском районах. Три объекта находятся в активной фазе строительных работ.

Люди получают новые рабочие места, которые позволяют трудится рядом с домом, не тратя на дорогу много времени.

Всего с 2020 года в рамках программы были заключены соглашения о строительстве более 300 различных объектов (предприятия, офисы, торговые центры, социальные и спортивные объекты и другие) к 2032 году. Число новых рабочих мест составит порядка 450 тысяч.