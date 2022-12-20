Умные урны от компании Binology

Сделанные в Москве умные урны уже установлены и используются в крупных городах мира — Риге, Бухаресте, Лиссабоне, Эр-Рияде, Москве и других.

Компания Binology производит автоматизированные станции раздельного сбора отходов — умные урны SmartCity Bin, и датчики WSens для измерения уровня заполнения обычных контейнеров. Разработки позволяют оптимизировать работу и сократить затраты на управление отходами.

© cs13.pikabu.ru

Каждый контейнер вместимостью 120 литров оснащен датчиком наполнения, встроенным GSM-модулем (оповещающим устройством) и солнечной батареей. Разные секции предназначены для сбора стекла, пластика, металла, а также смешанных отходов. Поступающий мусор уменьшается в объеме в пять раз с помощью встроенного пресса. На корпусе контейнера также предусмотрены модули для наружной рекламы.

© cs13.pikabu.ru

Программное обеспечение позволяет оператору в режиме реального времени наблюдать за состоянием контейнеров и степенью их заполняемости, вести аналитику по сбору отходов и управлять работой водителей мусоровозов: они получают задания по вывозу урн с помощью телефона или планшета. При этом программа выстраивает для них оптимальный маршрут движения с учетом загруженности дорог.

«В 2022 году интерес к российской продукции на Ближнем Востоке заметно вырос. Сейчас мы экспортируем свои товары в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, а в России наше оборудование можно встретить на ВДНХ и на территории новых жилых комплексов» — рассказал директор по развитию компании Binology Дмитрий Жуйков.