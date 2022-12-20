Путепровод на ул. Конституции СССР в Оренбурге запустили в эксплуатацию

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Мост на ул. Конституции СССР в областном центре открыли спустя два года строительства. Первые автомобили поехали по путепроводу 20 декабря.

Путепровод на улице Конституции СССР долгое время был заброшен. В 1992 году его признали аварийным и демонтировали. Работы по реконструкции начались в 2020 году. Стоимость контракта составила более 441 млн рублей.

Длина путепровода через железную дорогу составляет больше 100 м. Мост соединяет Степной поселок с улицей Терешковой. Подрядчиком выступила компания «Автодоринжиниринг».

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