Сдан в эксплуатацию новый корпус НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербург

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Служба государственного строительного надзора и экспертизы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Новый корпус, предназначенный для размещения отделения экстренной медицинской помощи, расположен на Будапештской улице во Фрунзенском районе города. Четырехэтажный корпус общей площадью 20,6 тысяч кв. м соединен с основным зданием научно-исследовательского института двухэтажным переходом на уровне 1-го и 2-го этажей.

В корпусе расположены 8 операционных, в том числе противошоковые, нейрохирургическая и ангиографическая, 4 палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген), экспресс-лаборатории и другие помещения. Вертолетная площадка обеспечит возможность оперативно доставлять экстренных пациентов в операционные приемного покоя.Также проектом предусмотрены учебные комнаты с возможностью обучения с использованием телемедицины. Новый корпус сможет принимать до 350 пациентов в сутки.