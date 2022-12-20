Введён в эксплуатацию цех по ремонту электрооборудования на Чаяндинском месторождении

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«Газпром добыча Ноябрьск» ввела в эксплуатацию комплекс оборудования нового цеха по ремонту электрооборудования на Чаяндинском нефтяном месторождении.

В новом цехе можно выполнять полный цикл ремонта двигателей мощностью до 100 кВт прямо на месторождении.

Электродвигатели на современном добывающем производстве используются повсеместно: от вспомогательного оборудования подразделений до установок комплексной подготовки газа.

Технологическая цепочка полностью собрана и готова к проведению ремонтных работ, в т. ч. высоковольтного оборудования.

© neftegaz.ru

Она включает разборку, выявление неисправностей, ремонт, покраску и проверку качества ремонта.

Все оборудование соответствует высоким нормам эксплуатационной и технической безопасности.

После всех проведенных процедур на выходе получаются полностью исправные электродвигатели.

На базе цеха расположен участок электротехнической лаборатории Управления аварийно-восстановительных работ «Газпром добыча Ноябрьск».

Сегодня специалисты компании выполняют техническое обслуживание сварочных аппаратов, которые эксплуатируются на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.

Ввод в эксплуатацию нового цеха значительно сэкономит время и средства на ремонт электродвигателей.