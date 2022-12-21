Открыто движение на ряде участков автомобильных дорог федерального значения

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Открыто движение на четырёх объектах дорожного хозяйства:

в Московской области — по северному обходу Лобни и Лобненскому шоссе,

в Краснодарском крае — по северному обходу Анапы,

в Ставропольском крае — по участку федеральной трассы А-157 Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск.

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В Краснодарском крае введён в эксплуатацию северный обход Анапы. Он позволит исключить движение транзитного транспорта по улично-дорожной сети города и прилегающих поселений, а также сформировать единый скоростной транспортный коридор, связывающий федеральную трассу М-4 «Дон» с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым.

Кроме того, обход вошёл в состав транспортного коридора «Север — Юг», обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связь муниципальных образований между собой, логистику всего побережья, включая Республику Крым, и стал частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту.

Объект решает и ряд локальных задач. Участок протяжённостью 13,5 км спроектирован в обход густонаселённых районов. Новый отрезок дороги имеет большое значение для города-курорта Анапы: благодаря северному обходу будет решена проблема с пробками, что особенно актуально в курортный сезон. Прогнозная интенсивность движения — 32 тыс. автомобилей в сутки. Также на участке построено пять мостов и путепроводов, три развязки. Новая четырёхполосная магистраль позволит вывести транзитный поток за пределы города, повысит доступность и привлекательность курорта.

На два года раньше срока завершена реконструкция 30-километрового участка федеральной автодороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск, соединяющей международный аэропорт имени М.Ю.Лермонтова с городами-курортами Кавказских Минеральных Вод. Трасса является одной из самых загруженных на Северном Кавказе: ежедневно здесь проезжает более 20 тыс. автомобилей, а к 2033 году интенсивность движения увеличится в два раза.

Безопасные и современные дороги с высокой пропускной способностью во многом формируют туристическую привлекательность региона. Расширение автодороги Минеральные Воды — Кисловодск на всём её протяжении станет толчком для развития экономики и внутреннего туризма на Ставрополье, облегчит доступ к рекреационным ресурсам.

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Завершён первый этап строительства северного обхода Лобни протяжённостью 4,7 км. Теперь проезд автотранспорта по новому участку — от Дмитровского шоссе до дороги Хлебниково — Рогачёво — Луговая, включая путепровод через ж/д Савёловского направления, — осуществляется по шести полосам.

Строительство северного обхода — один из важнейших инфраструктурных проектов в городском округе Лобня. Его завершение позволит улучшить транспортную доступность города и повысить его инвестиционную привлекательность. Кроме того, время выезда из города сократится с 1,5-2 часов до 20 минут.

Также на год раньше срока завершена реконструкция основного хода автодороги Лобня — аэропорт Шереметьево (Лобненское шоссе).

В ходе работ существующая проезжая часть расширена с двух до четырёх полос движения. Кроме того, построен новый мостовой переход через реку Мещериху, возведены два надземных пешеходных перехода возле деревни Носово и терминала В аэропорта Шереметьево.