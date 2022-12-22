В Ингушетии запустили комбинат детского питания «Магас»

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Торжественное открытие комбината детского питания «Магас» состоялось 21 декабря в сельском поселении Али-юрт Назрановского района Ингушетии.

Комбинат детского питания «Магас» — это инвестиционный проект, запущенный на базе завода в Али-Юрте. Полная мощность производственной линии составит 2,5 тонны готовой продукции товаров в смену. Предприятие специализируется на изготовлении сухих смесей из круп для детей от 6 месяцев, каш быстрого приготовления: безлактозных, молочных и с натуральным фруктовым вкусом. На комбинате создано более 80 постоянных рабочих мест.

Общий объём финансирования составил 149 млн рублей.

Продукцию планируется реализовывать не только на территории нашей республики, но и в другие регионы страны. В среднесрочной перспективе — создание на базе комбината, не имеющего аналогов в России полного цикла производства заменителя грудного молока для новорожденных из компонентов, произведённых на территории Ингушетии.

Фото — https://nazran....niya/112661163/