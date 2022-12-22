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«Военторг» открыл на Ставрополье комплекс по производству экипировки для военнослужащих

 © mcdn.tvzvezda.ru

«Военторг» открыл в Минеральных Водах Ставропольского края производственный комплекс по изготовлению экипировки для обеспечения военнослужащих, которые выполняют задачи в ходе проведения специальной военной операции. Он будет производить продукцию по заказу Минобороны России.

АО «Военторг» на предприятии будет изготавливать одежду, спальные мешки и другую экипировку для обеспечения военнослужащих. Всего будут производить более 100 тыс. единиц продукции в месяц.

 © media.1777.ru

Руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов рассказал журналистам, что этот производственный комплекс — третья площадка компании «Военторг» на юге страны, он был создан за три месяца. «В настоящее время здесь уже приступили к выполнению государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Фабрика укомплектована штатом сотрудников, запущено в эксплуатацию все необходимое оборудование. Выход предприятия на плановую мощность позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест», — отметил Павлов.

Фото — https://tvzvezd...2B.html/player/

https://news.17...ennosluzhaschih

Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/16639561

швейная промышленность, Ставропольский край
  • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
    23.12.2204:28:33

    Хотя Военторг не является ведомственным подразделением министерства обороны, его продукция широко востребована и быстро находит покупателя в лице многочисленных волонтёрских движений, неправительственных организаций, религиозных общин и благотворительных фондов. Значительные объёмы продукции закупают неравнодушные граждане, как в индивидуальном порядке, так и организованно, бывает и от имени состоятельных благодетелей и патриотов России. Я сам и мои коллеги упорно проталкиваем партии снаряжения в зону специальной военной операции, но по настоящему крупная заявка принята только на второй квартал 2023 г., к сожалению с опцией сдвига на более поздний срок. Информация важная и полезная для тех, кто намерен и дальше помогать нашим героическим парням защищать славу, доблесть и величие России.

    Отредактировано: Жан Ковальчук~04:54 23.12.22
    #1257245
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