«Военторг» открыл на Ставрополье комплекс по производству экипировки для военнослужащих

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«Военторг» открыл в Минеральных Водах Ставропольского края производственный комплекс по изготовлению экипировки для обеспечения военнослужащих, которые выполняют задачи в ходе проведения специальной военной операции. Он будет производить продукцию по заказу Минобороны России.

АО «Военторг» на предприятии будет изготавливать одежду, спальные мешки и другую экипировку для обеспечения военнослужащих. Всего будут производить более 100 тыс. единиц продукции в месяц.

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Руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов рассказал журналистам, что этот производственный комплекс — третья площадка компании «Военторг» на юге страны, он был создан за три месяца. «В настоящее время здесь уже приступили к выполнению государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Фабрика укомплектована штатом сотрудников, запущено в эксплуатацию все необходимое оборудование. Выход предприятия на плановую мощность позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест», — отметил Павлов.

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