«Военторг» открыл на Ставрополье комплекс по производству экипировки для военнослужащих
«Военторг» открыл в Минеральных Водах Ставропольского края производственный комплекс по изготовлению экипировки для обеспечения военнослужащих, которые выполняют задачи в ходе проведения специальной военной операции. Он будет производить продукцию по заказу Минобороны России.
АО «Военторг» на предприятии будет изготавливать одежду, спальные мешки и другую экипировку для обеспечения военнослужащих. Всего будут производить более 100 тыс. единиц продукции в месяц.
Руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов рассказал журналистам, что этот производственный комплекс — третья площадка компании «Военторг» на юге страны, он был создан за три месяца. «В настоящее время здесь уже приступили к выполнению государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Фабрика укомплектована штатом сотрудников, запущено в эксплуатацию все необходимое оборудование. Выход предприятия на плановую мощность позволит создать в регионе 250 новых рабочих мест», — отметил Павлов.
Фото — https://tvzvezd...2B.html/player/
- На Ставрополье открыли новое здание спортивной школы олимпийского резерва
- Обзор новых и реконструированных учреждений культуры и музеев
- Россети обеспечили выдачу мощности новой Кочубеевской ВЭС
23.12.2204:28:33