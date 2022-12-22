Установка по производству специальных ПАВов запущена на Дзержинском заводе синтанолов

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Обновлённую установку по производству специальных поверхностно-активных веществ, которые используют при производстве бытовой химии и косметики, запустили на Дзержинском заводе синтанолов.

На модернизацию потратили около 1 миллиарда рублей.

В результате реализации проекта появилось около 20 новых рабочих мест. Производительность предприятия выросла на 30%.

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Техническое перевооружение линии началось еще в 2019 году и велось в три этапа. Для этого компания использовала собственные технологические решения и комплектующие отечественного производства.

«Поверхностно-активные вещества — это основа большинства моющих средств, они широко применяются при производстве бытовой химии и косметики, а также во многих отраслях промышленности. Поэтому наличие качественных ПАВ в нужных объемах — стратегически важно для развития экономики страны. Кроме того, продукцию дзержинского завода можно в полной мере назвать импортозамещающей. С усилением санкционного давления некоторые производители ПАВ ушли с нашего рынка, а модернизация оборудования как раз обеспечила прирост к объемам производимой продукции примерно на 30 процентов», — отметили на открытии линии.