Ростех возродил производство материала для авиационного остекления

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ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех возродило производство российской полимерной пленки, используемой в производстве высокопрочного остекления авиационной техники. С вводом в эксплуатацию производственной линии выпуск многослойных стекол (триплексов и пентаплексов) полностью локализован на территории России.

Производство полимерной пленки для авиационного остекления в России было утрачено в 1990-х годах после закрытия ряда профильных предприятий, поэтому при выпуске таких изделий использовался импортный материал. В рамках импортозамещения специалистами Научно-исследовательского института полимеров им. академика В.А. Каргина в Дзержинске была создана новая марка высокопрочной термостойкой полимерной пленки и налажено ее серийное производство.

«Полностью локализованное производство высокопрочного остекления для авиационной техники — еще один шаг к независимости от импортных поставщиков в этой сфере, что очень важно сегодня, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное давление. Качество полимерной пленки, выпущенной нашими предприятиями, не уступает лучшим импортным образцам. Мы готовы на 100% обеспечить этой продукцией авиационную отрасль», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Триплекс состоит из двух силикатных стекол, соединенных между собой пленкой, пентаплекс — из трех листов стекла и двух склеивающих слоев. Созданное по такой технологии остекление обладает высокой прочностью, прозрачностью, выдерживает перепады температур в диапазоне от -60 до +130 °С, что важно для авиационного остекления, которое эксплуатируется в экстремальных условиях.