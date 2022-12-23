ГТЛК поставила в Новосибирск 9 троллейбусов «Горожанин» в рамках БКД

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставило 9 новых троллейбусов «Горожанин» городскому перевозчику Новосибирска в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Напомним, контракт на поставку техники был заключен в ноябре 2022 года.

«Обновление общественного транспорта по БКД на базе механизма льготного лизинга ГТЛК позволяет перевозчикам в регионах приобретать новую технику на выгодных и понятных условиях. За счет субсидирования из федерального бюджета транспортные средства обходятся регионам дешевле, чем при использовании других финансовых инструментов. Например, если говорить о поставке в Новосибирск, приобретение техники в лизинг дешевле покупки троллейбусов здесь и сейчас у производителя», — прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

«Троллейбусы — общественный транспорт, который очень востребован горожанами, именно при поездке на троллейбусе можно увидеть наш прекрасный город. Мы с честью прошли все процедуры, отследили процесс согласования заявки Минтрансом РФ. И вот новенькие 9 троллейбусов скоро выйдут на линию», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Троллейбусы «Горожанин» производятся в Уфе, это низкопольный транспорт, оборудованный для пассажиров с ограниченными возможностями. Благодаря поставкам по нацпроекту БКД почти 3 млн людей с ограниченными возможностями в 19 регионах страны смогут пользоваться городским транспортом.

Программа обновления пассажирского транспорта в рамках БКД реализуется ГТЛК с использованием механизма лизинга и государственной поддержки в форме субсидий Минтранса. За счет софинансирования из федерального бюджета региональные перевозчики получают скидку 60% на приобретение экологически чистого транспорта. Программа позволяет обновить технику регионам с низкой инвестиционной активностью и высоким износом парков. Со своей стороны, ГТЛК обеспечивает равный доступ участников к финансированию для модернизации пассажирского общественного транспорта.